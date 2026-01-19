Logo R7.com
Corinthians x São Paulo: quem tem o melhor elenco neste início de temporada?

Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci

Corinthians e São Paulo começam a temporada em patamares diferentes quando o assunto é elenco. O Timão tem um grupo mais completo, com mais opções e jogadores capazes de decidir, o que dá vantagem nesse início de ano. O São Paulo é competitivo, mas depende mais de peças específicas e sente mais quando precisa rodar o time. Na sua opinião, quem tem o melhor elenco?

Corinthians 80%

São Paulo 20%

