Depois da 23ª rodada do Brasileirão, qual técnico merece “ir para roça”?
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
Na 23ª rodada do Brasileirão, Roger Machado viu o Internacional ser goleado pelo Palmeiras e reconheceu a desorganização do time. Mano Menezes seguiu pressionado no Grêmio, que enfrenta dificuldades para marcar gols. Já Davide Ancelotti conheceu derrota com o Botafogo, após bom início de trabalho no clube. Qual deles você acredita que mereça “ir para a roça”?
Vote e participe da enquete:
Resultado da Enquete: Mano Menezes (60%)