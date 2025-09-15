Logo R7.com
Depois da 23ª rodada do Brasileirão, qual técnico merece “ir para roça”?

Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci

Enquetes|Do R7

Mano Menezes, Davide Ancelotti e Roger Machado: qual deles é mais provável de ser demitido após a 23ª rodada do Brasileirão?

Na 23ª rodada do Brasileirão, Roger Machado viu o Internacional ser goleado pelo Palmeiras e reconheceu a desorganização do time. Mano Menezes seguiu pressionado no Grêmio, que enfrenta dificuldades para marcar gols. Já Davide Ancelotti conheceu derrota com o Botafogo, após bom início de trabalho no clube. Qual deles você acredita que mereça “ir para a roça”?

Vote e participe da enquete:

Resultado da Enquete: Mano Menezes (60%)

