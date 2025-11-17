Estêvão é, hoje, o melhor jogador do Brasil?
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
A atuação decisiva do jogador Estêvão tem chamado atenção pelo talento, maturidade e regularidade em campo. Enquanto muitos já o colocam no topo do futebol nacional, outros ponderam que ainda é cedo para colocá-lo acima de nomes consolidados. Na sua opinião, o jogador é, hoje, o melhor jogador do Brasil?
Vote e participe da enquete:
Resultado:
Sim, craque demais - 46.3%
Não, Vini Jr ainda é melhor - 14.2%
Não, Neymar é insuperável - 32.72%
Não, talvez não seja nem titular na Copa - 6.78%