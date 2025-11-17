Estêvão é, hoje, o melhor jogador do Brasil? Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci

A atuação decisiva do jogador Estêvão tem chamado atenção pelo talento, maturidade e regularidade em campo. Enquanto muitos já o colocam no topo do futebol nacional, outros ponderam que ainda é cedo para colocá-lo acima de nomes consolidados. Na sua opinião, o jogador é, hoje, o melhor jogador do Brasil?

Vote e participe da enquete:

‌



Resultado:

Sim, craque demais - 46.3%

‌



Não, Vini Jr ainda é melhor - 14.2%

Não, Neymar é insuperável - 32.72%

Não, talvez não seja nem titular na Copa - 6.78%