O que você sente ao ver Neymar jogar? Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci

Neymar voltou aos holofotes e, como sempre, divide opiniões. Entre atuações que empolgam e outras que levantam questionamentos, o camisa 10 ainda desperta emoções intensas nos torcedores brasileiros.

Cada jogo vira um termômetro do sentimento nacional: confiança, preocupação ou pura nostalgia dos grandes dias. E pra você, qual é a sensação quando ele entra em campo?

Vote e participe da enquete: