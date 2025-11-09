Logo R7.com
O que você sente ao ver Neymar jogar?

Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci

Enquetes|Do R7

Neymar voltou aos holofotes e, como sempre, divide opiniões. Entre atuações que empolgam e outras que levantam questionamentos, o camisa 10 ainda desperta emoções intensas nos torcedores brasileiros.

Cada jogo vira um termômetro do sentimento nacional: confiança, preocupação ou pura nostalgia dos grandes dias. E pra você, qual é a sensação quando ele entra em campo?


Vote e participe da enquete:

