Qual a maior polêmica de arbitragem do clássico São Paulo e Palmeiras?
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
A polêmica arbitragem de Ramon Abatti Abel no clássico entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbis, neste domingo (5), está dando o que falar. O São Paulo emitiu uma nota oficial apontando erros e criticando a arbitragem no jogo vencido pelo Palmeiras por 3 a 2. Entre as reclamações estão o pênalti não marcado em Gonzalo Tapia e a não expulsão de Andreas Pereira. Para você, qual é a maior polêmica de arbitragem? Vote e participe da enquete: