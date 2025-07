Qual técnico corre mais risco de cair nas próximas rodadas: Dorival Jr, Mano Menezes ou Renato Gaúcho? Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci Enquetes|Do R7 27/07/2025 - 21h33 (Atualizado em 27/07/2025 - 21h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O clima está tenso nos bastidores do futebol brasileiro, e alguns técnicos já enfrentam forte pressão por resultados. A sequência do Brasileirão promete ser decisiva para quem está no comando das equipes mais cobradas do momento.

Dorival Júnior, Renato Gaúcho e Mano Menezes estão no centro das discussões. Entre críticas da torcida, desempenho abaixo do esperado e resultados irregulares, a pergunta fica no ar: qual deles corre mais risco de demissão nas próximas rodadas?

Vote e participe da enquete: