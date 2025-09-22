Quem joga o melhor futebol do Brasil hoje: Flamengo, Palmeiras ou Cruzeiro? Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci Enquetes|Do R7 21/09/2025 - 22h38 (Atualizado em 21/09/2025 - 22h39 ) twitter

Hoje, quem joga o melhor futebol do Brasil é uma pergunta que gera muitas opiniões diferentes. O Flamengo se destaca pelo elenco forte e ofensivo, o Palmeiras impressiona pela organização tática e regularidade, enquanto o Cruzeiro chama atenção pela garra e evolução com um time jovem. Cada um tem suas qualidades, e a resposta depende do que você mais valoriza em campo. Na sua opinião, quem joga o melhor futebol do Brasil hoje: Flamengo, Palmeiras ou Cruzeiro?

Vote e participe da enquete: