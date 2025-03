Quem vai ser o campeão paulista? Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci Enquetes|Do R7 16/03/2025 - 21h55 (Atualizado em 16/03/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A disputa pelo título do Campeonato Paulista está acirrada entre dois dos maiores clubes do estado: Corinthians e Palmeiras. Com ambas as equipes buscando a consagração no torneio, a expectativa é alta para saber quem levará a taça. A rivalidade histórica entre os times promete mais um grande confronto na final, que já divide a torcida.

Vote e participe da enquete!