Esporte Record revela com exclusividade a renovação de Neymar com o Santos Programa também apresentou entrevistas com Hugo Souza e Raphael Veiga; saiba mais Novidades|Do R7 09/06/2025 - 14h49 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h49 )

Esporte Record dá furo de reportagem e revela renovação de Neymar no Santos Reinaldo Campos /Santos FC

O Esporte Record, apresentado por Cleber Machado e Paloma Tocci, revelou com exclusividade, na noite do último domingo (8), que o jogador Neymar permanecerá no Santos até dezembro de 2026.

“O primeiro passo foi dado quando o Santos convenceu o pai de Neymar a parcelar os direitos de imagem referentes aos cinco primeiros meses, até dezembro de 2026. Cerca de R$ 95 milhões deveriam ser pagos até 30 de julho, mas a NR Sports aceitou o parcelamento até dezembro da próxima temporada. O segundo passo foi iniciar a negociação de novos valores, e as partes saíram satisfeitas dos últimos encontros”, afirmou o jornalista Fabiano Farah durante o programa.

Afastado das atividades do Peixe após ser diagnosticado com Covid-19, Neymar passará férias nos Estados Unidos e retornará ao Brasil no fim do mês para assinar o novo contrato, no dia 27.

“A notícia do Neymar é a que todo mundo estava esperando. Ainda restam alguns ajustes contratuais e financeiros, como prazos de pagamento... Mas a informação do Fabiano é que ele permanece até a Copa de 2026″, comentou o apresentador do Esporte Record, Cleber Machado.

Farah também revelou que, enquanto Neymar permanece no Santos, Soteldo manifestou interesse em deixar o clube para se juntar ao Fluminense. O Santos negocia a venda de 50% dos direitos federativos do jogador por cerca de R$ 10 milhões.

Confira a reportagem completa no site oficial do Esporte Record.

Hugo Souza na seleção brasileira: uma história de superação

Uma reportagem especial contou a história de superação do goleiro Hugo Souza, escolhido pelo novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, para integrar o time.

Atuando atualmente pelo Corinthians, Souza iniciou no esporte aos quatro anos, teve passagens por Vasco e Flamengo, e compartilhou sua alegria pela convocação, destacando o apoio de sua mãe, Rosilene.

Ao programa, ela relatou a emoção de ouvir o nome do filho na lista e mencionou como sempre torceu por ele: “Quando saiu o nome dele, foi uma alegria só”.

“Fazer ela sorrir, depois de tudo que a gente passou, eu fico muito feliz. Que bom que eu tenho ela do meu lado”, disse Souza sobre a mãe.

O jogador também relatou as dificuldades que enfrentou e a importância do apoio da família: “Quando eu era garoto, recebia um auxílio de R$ 600 enquanto jogava no Vasco. Mas, quando precisei fazer a transição do futsal para o campo, cortaram essa ajuda. E era esse dinheiro que sustentava minha casa. Meu pai estava desempregado, minha mãe também. Isso me fez sair do Vasco. Poucos meses depois, o Flamengo entrou em contato e eu acabei indo pra lá”, contou.

A entrevista completa no site oficial do Esporte Record.

Raphael Veiga: entrevista exclusiva

Raphael Veiga, meio-campista do Palmeiras, conversou com Jean Brandão sobre sua preparação para o Campeonato Mundial de Clubes e relembrou suas conquistas ao longo dos oito anos no clube.

Apesar de ter sido destaque por muito tempo, Veiga não tem atuado como titular em todas as partidas deste ano. Por isso, falou sobre seu trabalho para recuperar a posição: “Eu sei que vou voltar. Vou voltar a fazer gols, a ganhar jogos, títulos, e tudo vai voltar a ser como sempre foi”, afirmou. E completou: “Estou motivado para fazer um grande Mundial.”

O jogador também falou sobre a importância de sua família — os pais, Rubens e Marta — em sua trajetória, e mencionou seu instituto, localizado na Zona Leste de São Paulo, onde cresceu. O projeto atende 94 crianças com atividades esportivas e culturais.

O atleta ainda expressou sua motivação em conquistar mais um título na competição que será disputada nos Estados Unidos.

A entrevista completa no site oficial do Esporte Record.

A íntegra do Esporte Record está disponível no R7, no PlayPlus e no canal do R7 Esportes no YouTube.