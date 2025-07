Adutora rompida causa caos na Freguesia do Ó em São Paulo Rompimento leva à demolição de casa e inunda condomínio Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 14h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 14h36 ) twitter

Rompimento de adutora causa estragos e desespero na Freguesia do Ó, zona norte de SP

O rompimento de uma adutora na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, causou inundações que afetaram ruas, casas e um condomínio. A força da água misturada com lama resultou na demolição de uma residência devido a danos estruturais significativos. A defesa civil interditou a casa de Antônio, que precisou sair apenas com a roupa do corpo.

No condomínio próximo, o vazamento derrubou um muro e inundou áreas comuns, paralisando elevadores e causando pânico entre os moradores.

A SABESP informou que os reparos foram concluídos durante a madrugada e que o fornecimento de água está sendo restabelecido gradualmente. A empresa se comprometeu a indenizar os proprietários dos imóveis danificados. As causas do rompimento ainda estão sob investigação pelas autoridades competentes.

Enquanto isso, equipes da prefeitura trabalham na aplicação de asfalto nas áreas afetadas para normalizar a situação o mais rápido possível.

