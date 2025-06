Aeronave sai da pista após pouso no Aeroporto de Boston Avião vindo de Chicago para em área de grama; passageiros ilesos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h22 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeronave sai da pista após pouso no Aeroporto de Boston, nos EUA

Após aterrissar no Aeroporto Internacional de Boston, uma aeronave vinda de Chicago saiu da pista e parou em uma área gramada. Não houve feridos, e todos os passageiros desembarcaram pelas escadas, sendo transportados de ônibus até o terminal. A companhia aérea afirmou que investigará o incidente em parceria com as autoridades competentes.

Assista ao vídeo - Aeronave sai da pista após pouso no Aeroporto de Boston, nos EUA

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!