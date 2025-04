Anvisa aprova novo tratamento para Alzheimer no Brasil Medicamento pode retardar progressão em estágios iniciais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 12h28 (Atualizado em 25/04/2025 - 12h28 ) twitter

Novo remédio aprovado pela Anvisa traz esperança para tratamento do Alzheimer no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o primeiro medicamento no Brasil indicado para tratar Alzheimer em estágios iniciais. O remédio atua na redução do acúmulo da proteína amiloide no cérebro, associada à progressão da doença.

Embora não ofereça cura, estudos indicam que o tratamento pode retardar em até 35% o declínio cognitivo dos pacientes. O medicamento é administrado por injeção mensal e já está disponível para distribuição nacionalmente. Apesar de ainda não ter preço definido no Brasil, nos Estados Unidos o custo anual é de cerca de R$180 mil.

O remédio poderá ser incluído no Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo acesso gratuito aos pacientes. No entanto, mais pesquisas são necessárias para explorar seu potencial preventivo e avaliar a segurança em pacientes que usam anticoagulantes.

Assista em vídeo - Novo remédio aprovado pela Anvisa traz esperança para tratamento do Alzheimer no Brasil

