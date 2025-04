Arcebispo condenado quer votar na eleição do novo papa Giovanni Angelo Becciu é acusado de desviar dinheiro para comprar imóvel de luxo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 12h51 (Atualizado em 25/04/2025 - 12h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arcebispo condenado por corrupção quer participar da eleição do novo papa

O arcebispo italiano Giovanni Angelo Becciu, condenado por corrupção, pretende participar da votação para a escolha do novo Papa. Becciu foi acusado de desviar recursos destinados a projetos de caridade para adquirir um imóvel de luxo em Londres.

Em 2023, Becciu recebeu uma sentença de cinco anos e meio de prisão por corrupção e desvio de verbas, mas recorre da decisão em liberdade. Ele era considerado um aliado próximo do Papa Francisco na época dos acontecimentos.

Outro cardeal envolvido em controvérsias é Robert Prevost, dos Estados Unidos, que foi acusado de encobrir casos de abuso sexual no Peru. As denúncias alegam que ele não investigou os relatos das vítimas, mas a Igreja refutou as acusações.

No Vaticano, o velório público de Francisco entra no terceiro dia com medidas de segurança intensificadas devido à presença de líderes mundiais. A segurança inclui monitoramento contra drones para neutralizar possíveis ameaças aéreas.

‌



Assista em vídeo - Arcebispo condenado por corrupção quer participar da eleição do novo papa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!