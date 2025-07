Ator Mauricio Silveira enfrenta coma induzido após complicações cirúrgicas Estado de saúde é delicado após cirurgia intestinal Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 11h54 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h54 ) twitter

Ator Mauricio Silveira está em coma induzido após cirurgia para tumor no intestino

O ator Mauricio Silveira está em coma induzido após complicações decorrentes de uma cirurgia para remover um tumor no intestino. A família informou que foi necessária uma nova intervenção cirúrgica devido a problemas no pós-operatório. O estado do ator é considerado delicado, pois ele está sedado para tratar uma infecção.

Assista ao vídeo - Ator Mauricio Silveira está em coma induzido após cirurgia para retirada de tumor no intestino

