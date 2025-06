Bebê prematura sofre fratura no fêmur durante teste do pezinho em Goiânia Polícia investiga incidente em laboratório após lesão em recém-nascida Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 12h31 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h31 ) twitter

Bebê prematura de Goiânia sofre fratura no fêmur após teste do pezinho

Os pais de uma bebê prematura alegam que sua filha sofreu uma fratura no fêmur durante o teste do pezinho em um laboratório particular de Goiânia. A recém-nascida, com nove dias de vida, apresentava inchaço na perna após o exame. Inicialmente, um médico recomendou compressas quentes, mas um raio-x posterior confirmou a fratura. A criança foi internada em um hospital ortopédico para imobilização.

A família está buscando esclarecimentos sobre o ocorrido e reuniu documentos para investigar a causa da lesão. A polícia está conduzindo investigações para ouvir todos os profissionais envolvidos. O laboratório declarou que o exame foi realizado sem intercorrências e que não houve reclamações registradas pela família.

Assista ao vídeo - Bebê prematura de Goiânia sofre fratura no fêmur após teste do pezinho

