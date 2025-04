Brasileira está entre as vítimas fatais de atropelamento em festival no Canadá Kira Salim, de 34 anos, foi atropelada em New Westminster; motorista foi detido Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 12h22 (Atualizado em 28/04/2025 - 12h22 ) twitter

Veja quem era a brasileira que morreu atropelada em festival no Canadá

Uma brasileira está entre as 11 vítimas fatais de um atropelamento durante um festival em New Westminster, próximo a Vancouver, no Canadá. Kira Salim, de 34 anos e natural do Rio de Janeiro, vivia no Canadá desde 2022. O Itamaraty confirmou sua identidade e enviou condolências às famílias afetadas pela tragédia.

O incidente ocorreu quando um veículo avançou sobre a multidão presente no festival de rua. Conforme informado pela polícia, o motorista tentou fugir, mas foi contido por participantes até a chegada das autoridades. Ele possui um histórico de problemas mentais e agiu sozinho, sem indícios de ligação com terrorismo.

O primeiro-ministro canadense visitou o local do atropelamento para expressar apoio às famílias das vítimas. A tragédia impactou principalmente a comunidade filipina, organizadora do evento. O motorista enfrenta acusações de múltiplos homicídios enquanto as investigações continuam.

Assista em vídeo - Veja quem era a brasileira que morreu atropelada em festival no Canadá

