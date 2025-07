Carro desgovernado causa explosão em restaurante em Utah Veículo colidiu com tubulação de gás após acidente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 14h24 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h24 ) twitter

Carro desgovernado invade restaurante e causa explosão em Utah, nos EUA

Um restaurante em Utah, nos Estados Unidos, explodiu após um carro desgovernado colidir com sua estrutura e atingir uma tubulação de gás. O veículo havia se envolvido em uma colisão com outros dois carros antes de perder o controle. Testemunhas conseguiram retirar os dois ocupantes do carro antes da explosão. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência.

Assista ao vídeo - Carro desgovernado invade restaurante e causa explosão em Utah, nos EUA

