Carro invade creche fechada em Washington; todos saem ilesos Veículo destrói recepção durante a noite Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 14h44 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carro desgovernado invade creche nos Estados Unidos; ninguém ficou ferido

Um carro desgovernado atingiu uma creche no estado de Washington, nos Estados Unidos, durante a noite. A recepção foi destruída, mas a instituição estava fechada no momento do impacto. Dentro do veículo estavam duas pessoas e um cachorro, todos escaparam ilesos.

Assista ao vídeo - Carro desgovernado invade creche nos Estados Unidos; ninguém ficou ferido

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!