Celso Luiz Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, é preso no Rio de Janeiro

Saiba quem é Celsinho da Vila Vintém, líder do crime organizado no Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (8), Celso Luiz Rodrigues, também chamado de Celsinho da Vila Vintém, foi detido em operação policial na comunidade do Rio de Janeiro. A ação contou com o apoio de um veículo blindado e resultou na captura do fundador da facção Amigos dos Amigos. Criminosos tentaram impedir a operação atirando em transformadores, apagando a iluminação da área; contudo, Celsinho foi levado à delegacia.

Conforme investigações, ele pretendia colaborar com outros líderes de grupos rivais para iniciar novas disputas territoriais nas regiões sob sua influência.

