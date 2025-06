Cientistas chineses alcançam cura para caso de diabetes tipo 2 Tratamento inovador com células-tronco traz esperança para milhões de diabéticos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 12h47 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h47 ) twitter

Boa Notícia: Cientistas chineses anunciam cura de paciente com diabetes tipo 2

Em um avanço significativo na medicina, cientistas chineses anunciaram a cura de um paciente com diabetes tipo 2 através de um tratamento experimental com células-tronco em Xangai.

As células do próprio paciente foram reprogramadas em laboratório para criar novas células produtoras de insulina, restaurando a função natural do pâncreas. Este procedimento permitiu que o paciente vivesse sem medicamentos por quase três anos.

O estudo foi publicado na renomada revista científica Nature e representa um marco promissor para milhões que convivem com a doença crônica. No Brasil, cerca de 16,6 milhões de pessoas são afetadas pelo diabetes tipo 2, caracterizado pela dificuldade do corpo em usar ou produzir insulina adequadamente.

Bruno, que vive com essa condição há uma década, expressou esperança com essa descoberta. “Me leva para Xangai agora que eu quero fazer esse teste”, disse ele, ansioso por uma solução que possa mudar sua rotina diária rigorosa. Apesar do entusiasmo, especialistas alertam que ainda são necessários mais testes para garantir a segurança e eficácia do tratamento em larga escala.

A pesquisa destaca um futuro potencialmente livre das limitações impostas pela diabetes tipo 2, embora ainda esteja em fase experimental e não disponível para todos.

