Conflito entre Irã e Israel se intensifica com novos ataques Mísseis iranianos causam mortes em Israel; autoridades brasileiras aguardam evacuação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 12h58 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h58 )

Conflito entre Irã e Israel se intensifica após novos ataques

O quarto dia de confrontos entre Irã e Israel começou com mísseis iranianos atingindo Israel, resultando em 24 mortes no território israelense e 224 no Irã. Segundo o governo israelense, o Irã disparou 370 mísseis balísticos desde o início das hostilidades, afetando 30 locais no país.

Enquanto isso, devido ao fechamento do espaço aéreo israelense, 13 autoridades brasileiras permanecem retidas em Israel após participarem de uma feira internacional. Entre elas estão o prefeito de Belo Horizonte e o governador de Rondônia. Eles aguardam transferência para a Jordânia para retornar ao Brasil com segurança.

