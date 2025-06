Conflito no Oriente Médio se intensifica após ataque dos EUA a instalações nucleares no Irã Fechamento do estreito de Hormuz pelo Irã ameaça fluxo global de petróleo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Irã volta a lançar mísseis contra Israel após ataque americano a instalações nucleares

O recente ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares no Irã intensificou as hostilidades na região. Em retaliação, o Irã lançou mísseis contra Israel, atingindo uma usina de energia em Asdode. Em resposta, Israel conduziu bombardeios ao norte de Teerã. A operação americana “Martelo da Meia Noite” envolveu bombardeiros B-2 para atingir locais estratégicos iranianos ligados ao enriquecimento de urânio.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu apoiou a ação dos Estados Unidos, ressaltando a importância da cooperação entre os dois países para conter o avanço nuclear iraniano. Apesar das declarações de sucesso, o Irã afirmou que as instalações atacadas estavam desocupadas e que os materiais nucleares já tinham sido removidos.

O parlamento iraniano aprovou o fechamento do estreito de Hormuz, rota crítica por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial. Essa medida pode impactar significativamente a economia global, levando o secretário de Estado dos EUA a solicitar apoio da China para manter o fluxo no canal.

A ação dos Estados Unidos gerou críticas internacionais, com Rússia e China condenando o ataque e destacando suas implicações para as relações internacionais. Ambos os países têm interesses econômicos no Irã e consideram a operação americana uma violação das normas internacionais.

‌



Assista ao vídeo - Irã volta a lançar mísseis contra Israel após ataque americano a instalações nucleares

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!