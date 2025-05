Confronto marca reintegração de posse na favela do Moinho, região central de São Paulo Governo suspende cessão de terreno após uso de força policial na desocupação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h21 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h21 ) twitter

A favela do Moinho, situada no centro de São Paulo, enfrenta uma reintegração de posse repleta de conflitos entre moradores e a Polícia Militar. A operação visa desocupar a área, mas encontra resistência de parte dos habitantes que se recusam a deixar suas casas. Recentemente, manifestantes obstruíram a linha férrea próxima, levando à intervenção policial com bombas de efeito moral, gás de pimenta e balas de borracha. Dois policiais ficaram feridos e dois indivíduos foram presos por agressão.

O terreno pertence ao governo federal, que suspendeu sua cessão ao Estado após o uso da força policial nas demolições. O governo federal desaprovou essa ação contra a população, enquanto o governo estadual declarou que as operações continuam normalmente. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação afirmou que as demolições visam prevenir reocupações futuras e são realizadas em parceria com a prefeitura. A favela já abrigou cerca de 6 mil moradores, dos quais 90% concordaram em se mudar.

