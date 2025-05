Confrontos e tensão na reintegração de posse na favela do Moinho Operação policial no centro de São Paulo enfrenta resistência Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 14h34 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h34 ) twitter

Tensão marca reintegração de posse na favela do Moinho, em SP

A operação de reintegração de posse na favela do Moinho, localizada no centro de São Paulo, está no quarto dia. A área já abrigou cerca de 6 mil pessoas e agora enfrenta desocupação com resistência. Enquanto a maioria dos moradores aceitou realocação para novas moradias oferecidas pelo governo estadual, aproximadamente 50 pessoas continuam resistindo, causando confrontos e interrupções nas linhas de trem próximas.

O terreno pertence ao governo federal, que planejava ceder a área para um parque. No entanto, devido aos confrontos recentes, essa concessão foi suspensa. Representantes do governo federal estão em negociações com os moradores para buscar uma solução pacífica. A polícia militar mantém forte presença no local para garantir a segurança e a continuidade do transporte ferroviário na região.

