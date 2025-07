Corpo de Preta Gil chega ao Brasil; velório será no Rio Família acompanhou translado do corpo da cantora até São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h35 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h35 ) twitter

Corpo de Preta Gil chega ao Brasil para velório no Rio de Janeiro

O corpo da cantora Preta Gil chegou ao Brasil na madrugada desta quinta-feira. A aeronave partiu de Nova York e pousou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 4h50. A família da artista esteve presente durante todo o translado.

A cerimônia de velório ocorrerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, começando às 9h desta sexta-feira. O cortejo fúnebre será conduzido por um carro do Corpo de Bombeiros pelo circuito dos blocos de Carnaval de rua, que agora homenageia a cantora com seu nome.

Assista ao vídeo - Corpo de Preta Gil chega ao Brasil para velório no Rio de Janeiro

