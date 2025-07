Criança cai de janela de hotel no Colorado Menina de 7 anos está internada após cair do sexto andar Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 14h43 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h43 ) twitter

Criança de 7 anos cai do 6º andar de hotel no Colorado, nos EUA

Uma menina de sete anos caiu do sexto andar de um hotel que serve como abrigo para famílias de baixa renda no Colorado, Estados Unidos. Ela abriu a janela para observar a vista e caiu, parando em uma estrutura no segundo andar, o que resultou em múltiplas fraturas.

A criança foi levada a um hospital infantil e continua internada. A organização que auxilia as famílias já havia alertado sobre a necessidade de manter as janelas trancadas para evitar acidentes.

