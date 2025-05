Criança cai de janela do terceiro andar no Distrito Federal Menina de 3 anos estava sozinha quando o acidente aconteceu Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 13h55 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h55 ) twitter

Criança de 3 anos cai da janela de prédio sem tela de proteção; ela passa bem

Uma menina de três anos caiu do terceiro andar de um prédio no Distrito Federal. O acidente ocorreu quando a avó desceu para buscar outro neto na escola, deixando a criança sozinha no apartamento. A janela de onde a menina caiu não tinha tela de proteção. Os bombeiros foram acionados para socorrer a criança, que sofreu apenas lesões leves.

