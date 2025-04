Criminosos furtam retroescavadeiras em Guarulhos e pedem resgate Polícia Civil investiga furto de máquinas de empresa de terraplanagem Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 13h44 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h44 ) twitter

Furto de retroescavadeiras em Guarulhos é investigado pela Polícia Civil

Criminosos levaram retroescavadeiras de uma empresa de terraplanagem em Guarulhos, na Grande São Paulo, durante a manhã. Após o furto, os ladrões exigiram um resgate de R$ 30 mil ao proprietário das máquinas. A Polícia Civil está investigando o caso.

Os equipamentos foram retirados da garagem sem chamar atenção, com os criminosos passando horas no local para remover os rastreadores das máquinas. Após o furto, eles fecharam o portão e colocaram um novo cadeado para evitar suspeitas, já que o dono da empresa mora na mesma rua.

O proprietário recebeu imagens e vídeos das máquinas, confirmando que não se tratava de um golpe. As retroescavadeiras são utilizadas em serviços para a prefeitura de Guarulhos e possuem financiamento com parcelas superiores a R$ 14 mil mensais. As imagens foram entregues à Polícia Civil, que continua as investigações.

