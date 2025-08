Deslizamento repentino devasta vilarejo turístico na Índia Desastre no norte do país causa destruição e deixa dezenas desaparecidos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 14h10 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h10 ) twitter

Um deslizamento de terra atingiu um vilarejo turístico no norte da Índia, próximo à fronteira com a China, resultando em destruição significativa. O evento afetou edifícios residenciais, hotéis e comércios, pegando moradores e turistas de surpresa devido à sua rapidez.

Equipes de resgate, incluindo o exército indiano e bombeiros, estão no local trabalhando para encontrar e socorrer as vítimas. As autoridades estimam que dezenas de pessoas estão desaparecidas e já há confirmações de mortes.

