Documentário do PlayPlus mostra trabalho infantil em comunidades ribeirinhas do Rio Negro Produção da RECORD mostra desafios enfrentados por jovens na Amazônia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 12h42 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h42 )

Documentário do PlayPlus mostra trabalho de crianças e jovens em comunidades ribeirinhas na Amazônia

O documentário “À Margem: Infância Perdida na Amazônia”, disponível no PlayPlus, destaca a realidade de crianças e adolescentes que trabalham em comunidades ribeirinhas do Rio Negro para ajudar no sustento familiar.

Jovens entre 8 e 17 anos se envolvem na fabricação artesanal de espetos de churrasco, dividindo seu tempo entre o trabalho e a escola, o que prejudica seu desenvolvimento escolar.

A repórter Camila Busnello registrou como esses jovens usam facões caseiros para produzir espetos vendidos a atravessadores por valores baixos e revendidos por preços altos em Manaus.

Para os ribeirinhos, essa atividade é uma das poucas formas de renda devido à falta de emprego e à fome nas áreas isoladas às margens dos igarapés.

‌



O documentário oferece um olhar profundo sobre os desafios enfrentados por essas populações na floresta amazônica.

