Elefanta Quênia é transferida para santuário no Brasil após 40 anos Quênia deixa cativeiro na Argentina e viaja escoltada pela PRF ao Mato Grosso Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 14h30 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h30 ) twitter

Elefanta argentina é transferida para santuário na Chapada dos Guimarães (MT)

A elefanta Quênia, que viveu em cativeiro na Argentina por mais de quatro décadas, está sendo transportada para um santuário na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. A viagem de aproximadamente 2500 km é acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal devido às dimensões do veículo utilizado. Desde 2017, o governo de Mendoza planejou a transferência com treinos comportamentais e avaliações veterinárias para garantir a segurança de Quênia. Ela viaja em um compartimento especial com supervisão de técnicos e veterinários, fazendo paradas para alimentação e hidratação. O santuário no Brasil oferece um ambiente natural adequado para a reabilitação de animais resgatados.

Assista ao vídeo - Elefanta argentina é transferida para santuário na Chapada dos Guimarães (MT)

