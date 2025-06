Empresário é morto em assalto planejado com controle clonado em São Paulo Quadrilha desativa segurança e rouba bens valiosos em minutos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 14h49 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h49 ) twitter

Criminosos clonaram controle de portão para acessar casa de dono de construtora

O corpo de Francisco Paulo Fellippo, dono de uma construtora, foi sepultado no interior de São Paulo após ser assassinado em um assalto à sua residência no Jardim Paulista. A quadrilha desativou as câmeras de segurança e usou um controle clonado para acessar o local, que possuía vigilância particular.

O crime ocorreu logo após a chegada do empresário em casa. Mesmo com as mãos levantadas, Fellippo foi fatalmente baleado. Durante a fuga, os criminosos roubaram joias, relógios e outros bens valiosos em uma ação rápida de apenas oito minutos.

A polícia investiga os quatro suspeitos envolvidos. Um celular desconhecido encontrado na residência está passando por perícia, assim como o veículo utilizado na fuga, localizado nas proximidades. Francisco Paulo Fellippo era sócio de várias empresas e conhecido por sua atuação em uma construtora de alto padrão. Ele deixa esposa e dois filhos.

