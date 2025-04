Estudo alemão revela potencial da melatonina no combate ao envelhecimento Hormônios podem ter papel crucial na saúde da pele e cabelos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 13h38 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h38 ) twitter

Saiba qual hormônio natural pode combater sinais do envelhecimento

Pesquisadores da Universidade de Munster, na Alemanha, investigaram como os hormônios afetam a pele e os cabelos com o passar do tempo, destacando a melatonina por suas propriedades protetoras. O estudo sugere que a melatonina combate radicais livres, protege o DNA e melhora a energia celular, embora mais pesquisas sejam necessárias para estabelecer um tratamento adequado.

Além da melatonina, hormônios como os do crescimento e os estrogênios também foram analisados, mostrando um possível impacto positivo na saúde da pele e do couro cabeludo. A pesquisa destaca a importância de tratamentos hormonais individualizados, especialmente para pessoas com histórico de câncer, trombose ou doenças cardíacas, que necessitam de avaliação cuidadosa.

Uma participante citada no estudo relatou melhorias significativas após iniciar reposição hormonal aos 48 anos. Ela notou uma disposição maior e uma aparência melhorada, ressaltando a necessidade de atenção aos riscos e benefícios dessas intervenções. O estudo sugere que o futuro do combate ao envelhecimento pode estar mais relacionado ao equilíbrio hormonal do que ao uso de produtos cosméticos caros. A abordagem científica e personalizada é essencial para garantir a segurança e eficácia dos tratamentos hormonais.

Assista em vídeo - Saiba qual hormônio natural pode combater sinais do envelhecimento

