Criminoso conhecido como ‘Nove de Copas’ é preso com revólver dourado na Grande São Paulo

Nailton Almeida dos Santos, conhecido como ‘Nove de Copas’ e chefe da facção Bonde do Maluco, foi preso em Guarulhos na Grande São Paulo. Ele era procurado na Bahia por assassinatos e tráfico de drogas e tinha quatro mandados de prisão preventiva. Ele é acusado de organizar a compra e logística do tráfico de drogas na Bahia e também está envolvido em uma guerra contra outros grupos do crime organizado. Essa disputa tem gerado violência significativa na região metropolitana de Salvador. Durante a prisão, Nailton foi encontrado com um revólver calibre 38 dourado com numeração raspada. Ele será encaminhado à Justiça da Bahia para responder pelos crimes cometidos.