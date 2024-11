Boa notícia: Cientistas brasileiros criam vacina contra o câncer de próstata

Cientistas brasileiros desenvolveram uma vacina para o tratamento do câncer de próstata. A terapia foi testada no Brasil e nos Estados Unidos. O método utiliza células tumorais modificadas para ativar o sistema imunológico do paciente. Estudos mostram redução na reincidência da doença e na taxa de mortalidade. Discussões com a Anvisa estão em andamento para disponibilizar o tratamento rapidamente.