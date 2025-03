Mulheres de diferentes idades apostam em mudanças de hábitos para perder peso sem uso de remédios

O uso de remédios emagrecedores está cada vez mais comum e se tornou uma tendência. Mesmo assim, mulheres de diferentes idades ainda optam pelo caminho natural para perder peso. Anna Júlia, de 16 anos, emagreceu 50 quilos em um ano com mudança de hábitos e força de vontade, enquanto Marta, de 53 anos, perdeu 30 quilos ao adotar uma alimentação saudável e caminhar diariamente. Especialistas reforçam que reeducação alimentar e exercícios físicos continuam sendo as estratégias mais eficazes para manter resultados duradouros.



