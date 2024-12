Boa Notícia: Estados Unidos aprovam vacina contra gripe em formato de spray nasal

Uma vacina contra a gripe em formato de spray nasal foi autorizada a ser comercializada nos Estados Unidos. O imunizante contém cepas vivas enfraquecidas do vírus da gripe e pode ser administrado por indivíduos ou cuidadores. A vacinação é considerada uma medida preventiva importante. No ano passado, houve cerca de 31 milhões de casos de gripe no país e apenas 37% dos adultos se vacinaram até novembro deste ano. Algumas contraindicações foram destacadas pela fabricante.