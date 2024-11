Estudo indica que lavar narinas com soro fisiológico reduz sintomas gripais em crianças

Um estudo realizado na Escócia com 407 crianças de até seis anos revelou que o uso de gotas de água salgada no nariz pode diminuir a duração dos resfriados e reduzir a necessidade de outros medicamentos. Apresentada no Congresso Anual da Sociedade Respiratória Europeia, a pesquisa mostrou também que a solução salina ajuda a diminuir a transmissão da doença entre as crianças. Os especialistas recomendam que a solução seja preparada em casa e utilizada apenas com orientação médica, a fim de evitar lesões nas narinas e garantir a eficácia do tratamento.