Influenciadora supera mioma durante gravidez e enfatiza necessidade de mulheres cuidarem da saúde

O programa aborda o tema dos miomas uterinos e destaca a história da influenciadora Janaína Xavier. Durante sua gravidez, ela enfrentou um mioma que cresceu no útero. Após uma gestação complicada e hemorragias frequentes, Maria nasceu saudável. No entanto, Janaína precisou passar por uma histerectomia devido ao tamanho do tumor. O programa alerta sobre a prevalência dos miomas entre mulheres e enfatiza a importância de exames regulares para identificação precoce.