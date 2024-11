Boa notícia: semente de urucum é aliada no combate à obesidade e gordura no fígado

Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) desenvolveram uma tecnologia para um fitoterápico produzido a partir das sementes de urucum. O produto é indicado para pessoas com sobrepeso ou obesidade e tem como objetivo auxiliar no controle da gordura no fígado, conhecida como esteatose hepática. A pesquisa identificou nutrientes nas sementes que podem contribuir na redução dessa condição. Os pesquisadores analisaram dois compostos presentes no óleo das sementes durante testes em roedores obesos por três meses. Os resultados mostraram diminuição na inflamação dos animais. A criação do fitoterápico resultou em um composto medicinal à base de planta disponível em farmácias, recomendado por médicos como agente contra a obesidade e especificamente para a redução da esteatose hepática. Contudo, não é classificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como medicamento.