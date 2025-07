Família captura piratinga gigante no Rio Araguaia em pesca esportiva Peixe de mais de 100 quilos é devolvido ao rio após registro em vídeo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h03 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h03 ) twitter

Vídeo: família de Goiás captura 'Rainha do Araguaia'

Uma família de Luiz Alves, Goiás, realizou uma façanha ao pescar uma piratinga gigante no Rio Araguaia. O peixe, conhecido como “rainha do Araguaia”, pesava entre 100 e 120 quilos e tinha mais de dois metros de comprimento. A batalha pela captura do peixe demorou mais de uma hora.

A captura do peixe foi parte de uma atividade de pesca esportiva, e a família fez questão de registrar o momento em vídeo. Após o registro, o peixe foi devolvido ao rio, evidenciando a prática sustentável da pesca esportiva.

Assista ao vídeo - Vídeo: família de Goiás captura ‘Rainha do Araguaia’

