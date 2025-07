Família é rendida dentro de casa por assaltantes no Itaim Bibi Criminosos invadem condomínio durante ausência dos seguranças Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h14 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família é rendida dentro de casa por assaltantes no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo

Uma família vinda do norte do Brasil foi rendida por assaltantes em um condomínio no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. Os criminosos invadiram o prédio quando os seguranças saíram para jantar. Eles foram vistos deixando o local em um carro de luxo roubado com placas clonadas. A família, composta por quatro adultos e duas crianças, retornou de um passeio e encontrou os bandidos dentro do apartamento alugado temporariamente. A polícia está analisando as câmeras de segurança para identificar os envolvidos.

Assista ao vídeo - Família é rendida dentro de casa por assaltantes no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!