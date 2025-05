Filhos são presos por ocultar corpo do pai para receber pensão Corpo de idoso em decomposição foi descoberto após denúncia de vizinhos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 14h17 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h17 ) twitter

Filhos escondem corpo de pai morto para continuar recebendo aposentadoria

O corpo de Dario Antonio, um ex-mecânico de 88 anos nascido na Itália, foi encontrado em avançado estado de decomposição no apartamento onde vivia com seus filhos, Tânia e Marcelo. A polícia prendeu os dois em flagrante sob suspeita de ocultarem o corpo do pai para continuar recebendo seus benefícios financeiros.

A descoberta ocorreu após vizinhos denunciarem a ausência prolongada do idoso. Para entrar no imóvel, a polícia obteve um mandado de busca e apreensão. Dentro do apartamento, portas e janelas foram vedadas para disfarçar o odor da decomposição.

A perícia indicou que Dario estava morto há pelo menos seis meses. A causa da morte ainda não foi determinada, e a investigação continua para esclarecer se foi natural ou provocada. Marcelo precisou ser acalmado com uma injeção antes de ser levado sob custódia.

Assista em vídeo - Filhos escondem corpo de pai morto para continuar recebendo aposentadoria

