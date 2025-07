Frio intenso desafia trabalhadores de rua no centro-sul do Brasil Temperaturas baixas afetam vendedores ambulantes em São Paulo e Curitiba Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h01 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h01 ) twitter

Frio intenso desafia trabalhadores de rua no Brasil

Nos últimos dias, a região centro-sul do Brasil enfrenta um frio rigoroso, com São Paulo registrando a tarde mais fria em cinco anos. Trabalhadores de rua, como vendedores ambulantes, relatam dificuldades para se agasalhar adequadamente. Especialistas alertam sobre a hipotermia e recomendam proteger extremidades do corpo e usar roupas em camadas, como tecidos térmicos, lã e corta-ventos. Crianças e idosos estão entre os mais vulneráveis ao frio, aumentando o risco de infecções respiratórias. Em Curitiba, conhecida pelo clima gelado, trabalhadores compartilham sua luta diária para enfrentar as baixas temperaturas enquanto cumprem suas jornadas ao ar livre.

