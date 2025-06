Frio intenso e cheias afetam milhares no Rio Grande do Sul Porto Alegre enfrenta sensação térmica de 0 grau; alagamentos persistem Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 14h39 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h39 ) twitter

Chuvas no Rio Grande do Sul deixam quatro mortos e mais de 6 mil pessoas fora de casa

Porto Alegre registra temperaturas em torno de 5 graus nesta terça-feira (24), com sensação térmica de 0 grau devido aos ventos gelados na região do Guaíba. Apesar da trégua nas chuvas, alagamentos continuam a afetar a cidade, especialmente no bairro Arquipélago, onde o acesso é possível apenas por embarcações. No estado, mais de 6 mil pessoas foram deslocadas e 130 municípios sofreram com as inundações.

O nível do Rio Guaíba estabilizou, mas a preocupação persiste para os moradores das ilhas de Porto Alegre. A situação crítica começou no sábado e algumas áreas ainda têm acesso restrito. Em Rio Pardo, a 150 km de Porto Alegre, uma rodovia foi bloqueada devido à inundação.

Previsões indicam que se o tempo permanecer estável, o nível dos rios pode começar a baixar. Entretanto, o estado continua em alerta após quatro mortes confirmadas em decorrência das cheias.

Assista ao vídeo - Chuvas no Rio Grande do Sul deixam quatro mortos e mais de 6 mil pessoas fora de casa

