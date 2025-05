Fungo Aspergillus se alastra com aquecimento global Pesquisadores alertam sobre riscos à saúde devido à proliferação do fungo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 13h55 (Atualizado em 30/05/2025 - 13h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fungo Aspergillus se alastra com mudanças climáticas e preocupa cientistas

Cientistas internacionais monitoram a disseminação do fungo Aspergillus, impulsionada pelo aumento das temperaturas globais. Este micro-organismo pode causar doenças graves em pessoas com problemas pulmonares ou baixa imunidade. Com as mudanças climáticas, sua presença tem aumentado em regiões frias como Canadá, Europa e Ásia.

A aspergilose, doença associada ao fungo, apresenta sintomas como tosse e febre, dificultando diagnósticos precisos. A mortalidade varia entre 20% e 40%. Estima-se que infecções fúngicas causem até dois milhões e meio de mortes por ano no mundo. Um estudo da Universidade da Califórnia identificou mais de 20 mil casos na última década, com tendência de crescimento contínuo à medida que as temperaturas aumentam.

Assista em vídeo - Fungo Aspergillus se alastra com mudanças climáticas e preocupa cientistas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!