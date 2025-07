Furtos de rodas de automóveis preocupam motoristas em todo o Brasil Crimes ocorrem mesmo em áreas com segurança reforçada Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 14h12 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h12 ) twitter

Casos de furtos de rodas de carro deixam motoristas em estado de alerta

Furtos de rodas de automóveis têm gerado preocupação em diversas cidades brasileiras. Na zona leste de São Paulo, um casal teve duas rodas roubadas enquanto o carro estava estacionado em uma rua próxima a um clube. Em outro caso na capital paulista,

Diego, um personal trainer, encontrou seu veículo sem duas rodas traseiras após treinar em uma academia dentro do Shopping West Plaza, mesmo com a presença de seguranças e câmeras.

Em São Luís, no Maranhão, as quatro rodas de um carro foram furtadas no estacionamento de uma mineradora.

Incidentes semelhantes foram relatados em Belo Horizonte, Belém e Manaus, onde motoristas ficaram surpresos ao encontrar seus veículos sem as rodas após pequenos intervalos de tempo.

‌



A Secretaria de Segurança Pública está investigando para identificar os responsáveis por esses furtos. Especialistas recomendam evitar estacionar na rua e sugerem que estacionamentos sejam responsabilizados por danos ocorridos em suas dependências.

Além disso, destacam que a responsabilidade pode ser compartilhada com prefeituras locais em áreas de estacionamento rotativo.

‌



Assista ao vídeo - Casos de furtos de rodas de carro deixam motoristas em estado de alerta

