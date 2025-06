Guarda civil reage a tentativa de roubo e mata suspeito em SP Incidente ocorreu na zona sul da capital paulista Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 14h05 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Guarda civil reage a tentativa de assalto e mata criminoso na zona sul de SP

Na manhã desta segunda-feira (9), um guarda civil metropolitano ambiental disparou contra um homem que tentou roubar seu carro na zona sul de São Paulo. O agente reagiu ao assalto atirando no suspeito, que acabou morrendo. O veículo do guarda ficou com várias marcas de tiros. A corporação ainda busca mais detalhes sobre o ocorrido e não informou se o agente se feriu durante a ação.

Assista ao vídeo - Guarda civil reage a tentativa de assalto e mata criminoso na zona sul de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!