Homem confessa assassinato de mulher carbonizada em São Paulo Crime ocorreu após discussão por ciúmes na zona sul da cidade Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h19 )

RESUMO DA NOTÍCIA Juliana foi encontrada morta e carbonizada em São Paulo.

Dênis Rogério dos Santos confessou o assassinato após uma discussão por ciúmes.

O corpo foi descoberto após alarmes de incêndio alertarem os vizinhos.

Dênis fugiu mas foi preso e é acusado de feminicídio.

Homem confessa assassinato de mulher encontrada carbonizada em São Paulo

Juliana foi encontrada morta e parcialmente carbonizada em um prédio na zona sul de São Paulo. O principal suspeito, Dênis Rogério dos Santos, confessou o assassinato após uma discussão motivada por ciúmes. Juliana chegou ao apartamento de Dênis no dia do crime à tarde e passou grande parte do dia com ele.

Durante a madrugada, vizinhos foram acordados pelo alarme de incêndio e chamaram os bombeiros ao perceberem fumaça. O corpo de Juliana foi encontrado no corredor do edifício. Dennis fugiu com seu filho de 8 anos, mas foi localizado e preso pela polícia na casa do pai sob a acusação de feminicídio.

A polícia acredita que Dênis usou fogo para tentar destruir evidências após o crime. Ele alegou que um desentendimento sobre um relacionamento foi a causa do assassinato.

Assista ao vídeo - Homem confessa assassinato de mulher encontrada carbonizada em São Paulo

