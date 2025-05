Homem é encontrado carbonizado em incêndio na zona leste de São Paulo Explosão de botijão de gás pode ter causado a tragédia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 12h35 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h35 ) twitter

Homem é encontrado carbonizado dentro de casa na zona leste de São Paulo

Um homem de aproximadamente 58 anos foi encontrado morto após um incêndio em sua casa na zona leste de São Paulo. O incidente ocorreu nesta terça-feira (27) e há suspeitas de que uma explosão de botijão de gás tenha iniciado o fogo. Após os bombeiros controlarem as chamas, a perícia e a defesa civil foram acionadas para investigar as causas do acidente.

